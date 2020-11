Lille-Milan, Bonera: “Kjaer una certezza. Tonali? Contenti del suo rendimento”

Lille-Milan, le dichiarazioni post-partita di Bonera

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Lille-Milan, gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Bonera.

“C’è rammarico per il risultato, ma la prestazione è buona. Abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco, ma non abbiamo vinto. Tonali? Ha fatto bene, una buona partita e un assist importante per Ante. E’ un ragazzo per bene e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Castillejo? Contenti del suo apporto su entrambe le fasi di gioco, oggi decisamente bene anche per il gol. Kjaer? E’ una certezza, un ragazzo eccezionale. Soddisfatti sia di lui che di Gabbia, sempre pronto quando viene chiamato in causa”.

