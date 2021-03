Milan-Manchester United, arbitra il tedesco Felix Brych | News

Milan-Manchester United: Brych dirigerà l’incontro

Milan – Manchester United, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, verrà disputata giovedì 18 marzo alle ore 21 a ‘San Siro’. I rossoneri possono godere del gol in trasferta segnato allo scadere grazie a Simon Kjaer, il quale ha sancito l’1-1 finale nel match dell’Old Trafford. Entrambe le formazioni hanno recuperato alcuni giocatori. Su tutti spiccano i nomi di Bennacer e Ibrahimovic per il ‘Diavolo’, mentre per i ‘Red Devils’ saranno fondamentali le presenze di Rashford, Pogba e Cavani. E’ stato designato pochi minuti fa l’arbitro che dirigerà il big match europeo. Si tratta del fischietto tedesco Felix Brych, un direttore di gara con grande esperienza internazionale. Intanto pare sfumare un obiettivo di mercato del Milan.