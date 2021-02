Europa League – Stella Rossa-Milan, tutti i numeri della sfida

Stella Rossa-Milan, i numeri della sfida

Il Milan pareggia 2-2 sul campo della Stella Rossa di Belgrado e rimanda la qualificazione al match di ritorno: ecco tutti i numeri e le statistiche della partita del Marakana riportate da acmilan.com.

1- Il Milan è imbattuto nelle cinque sfide contro la Stella Rossa in competizioni europee (2V, 3N).

2- Il Milan è imbattuto in trasferta da sei partite in Europa League (3V, 3N) dopo essere stato sconfitto in tre delle sei precedenti (2V, 1N).

3- Il Milan è la prima squadra capace di realizzare almeno due gol in casa della Stella Rossa in Coppa Uefa/Europa League dal Bayern Monaco nell’ottobre 2007.

4- Il Milan ha subito su calcio di rigore il 17% delle reti incassate in Europa League (cinque su 29)

5- Con cinque gol e sei assist (11), Theo Hernández ha già superato il numero di reti a cui ha preso parte nella scorsa stagione (10 – sette centri e tre passaggi vincenti).

6- Theo Hernández ha partecipato a tre gol in cinque presenze in Europa League con la maglia del Milan (un gol, due assist).

