Europa League, Stella Rossa-Milan, Stankovic: “Non c’è Ibra, meglio”

Milan-Stella Rossa, le dichiarazioni pre-partita di Stankovic

L’allenatore biancorosso, Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “È bello fare l’allenatoe, sono felice e dopo 22 anni sono tornato in Serbia, nella mia città e nel mio club. Sto lavorando con grande passione, siamo cresciuti tanto. Siamo un gruppo splendido e che vuole imparare. Io sono onesto, severo, ci metto tutta la mia energia. La squadra stasera deve avere lo spirito di battaglia calcistica, sono 90 minuti, abbiamo già vinto. È un premio per noi giocare contro un club come il Milan. La partita dura 90 minuti, non si sa mai, il calcio può fare delle sorprese. Certamente partiamo svantaggiati, il risultato è difficile, ma noi faremo il nostro. Certamente il fatto che non giochi Ibra è un vantaggio, fa girare la squadra, nonostante l’età è un leader dentro e fuori. Se parte dalla panchina è solo un vantaggio, ma il Milan ha sostituti di alto livello. Noi purtroppo abbiamo due squalificati e due così e così, gli ho detto che per noi sono tutti titolari. I grandi club reagiscono in momenti difficili. Nessuno si aspettava la sconfitta con lo Spezia, il pareggio con noi, un brutto derby. I grandi giocatori reagiscono nei momenti difficili, mi auguro sia dalla prossima partita… Ho cercato di rubare a tutti i miei allenatori qualcosina. Non puoi copiare, devi essere originale, devi essere deciso o i giocatori non ti credono. Ho cercato di rubare da tutti, in base a come mi sentivo io quando mi dicevano certe cose”. Intanto il Milan punta un difensore, le novità >>>