Europa League, Roma-Ajax 1-1: giallorossi in semifinale / News

La Roma riesce a conservare il vantaggio conquistato nel match d'andata ed elimina l'Ajax. Giallorossi in semifinale di Europa League

Continua il percorso della Roma in Europa League. I giallorossi si confermano l'unica squadra italiana ancora in corsa per una competizione europea. Il match, terminato 1-1, non si era messa benissimo per la squadra di Paulo Fonseca, che aveva subito il gol dello 0-1 di Brian Brobbey e lo 0-2 di Dusan Tadic, poi annullato per un fallo ad inizio azione degli olandesi. Al minuto 72', però, Edin Dzeko rimette in piedi la partita con un gol di rapina dopo una bella azione del baby Riccardo Calafiori. In semifinale la Roma affronterà il Manchester United, squadra che agli Ottavi aveva eliminato il Milan. Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.