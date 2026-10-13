Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 18:45, si disputerà allo 'Stadion Wals-Siezenheim' – noto come 'Red Bull Arena' per motivi di sponsorizzazione – la sfida tra RB Salisburgo e Milan. Il match è valido per la seconda giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. È stato reso noto ufficialmente, in questi minuti, il programma completo della vigilia di mercoledì 14 ottobre per ambedue le squadre, tra sessioni di allenamento e conferenze stampa ufficiali.

Il programma della vigilia del Red Bull Salisburgo

Ore 11:00 - Allenamento di rifinitura ufficiale presso il centro sportivo del club, il RB Salzburg Training Center.

- Allenamento di rifinitura ufficiale presso il centro sportivo del club, il RB Salzburg Training Center. Ore 13:30 - Conferenza stampa della vigilia del tecnico Danny Röhl in compagnia di un calciatore della rosa, presso la sala stampa della Red Bull Arena.

Il programma della vigilia del Milan di Rúben Amorim

Ore 11:15 - Allenamento di rifinitura della squadra presso il centro sportivo di Milanello a Carnago (VA). A seguire, la partenza del gruppo per l'Austria.

- Allenamento di rifinitura della squadra presso il centro sportivo di Milanello a Carnago (VA). A seguire, la partenza del gruppo per l'Austria. Ore 18:30 - Conferenza stampa ufficiale di mister Rúben Amorim, affiancato da un giocatore rossonero ancora da identificare, presso la sala stampa dello stadio di Salisburgo.

I precedenti della prima giornata: RB Salisburgo e Milan a specchio

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I padroni di casa austriaci apriranno la giornata della vigilia sul proprio terreno di allenamento prima del confronto mediatico con i giornalisti. Questo il dettaglio degli orari:Il gruppo rossonero, invece, svolgerà la prima parte del lavoro in Italia prima di imbarcarsi sul volo per l'Austria. Ecco la cronologia ufficiale dei movimenti del Diavolo:Le due compagini arrivano a questo secondo appuntamento stagionale di Europa League con stati d'animo e risultati diametralmente contrapposti. Nel turno d'esordio della competizione, infatti, il RB Salisburgo ha conquistato tre punti preziosi vincendo per 1-0 in trasferta sul campo del Levski Sofia, grazie alla rete decisiva siglata al 39' daAl contrario, il Milan deve assolutamente riscattare il brutto passo falso casalingo patito a San Siro. Nella prima giornata della competizione europea, i rossoneri si sono arresi per 0-2 davanti ai portoghesi del, usciti vincitori dal prato del 'Meazza' grazie alle marcature firmate daal 16' del primo tempo e daal 53' della ripresa. Per Amorim e i suoi uomini il match in terra austriaca rappresenta già un bivio cruciale per il cammino europeo.