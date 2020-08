ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan conoscerà il proprio avversario di Europa League il prossimo 31 agosto e sarà testa di serie del secondo turno eliminatorio. Dopodiché in caso di vittoria, la squadra di Stefano Pioli dovrà giocare il terzo turno e infine il playoff. Prima gara il 17 settembre, mentre l’inizio ufficiale dei gironi è previsto per il 22 ottobre (sorteggio il 2 ottobre ad Atene). La finale è prevista per il 26 maggio 2021 a Danzica.

