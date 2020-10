Europa League, Pioli e Krunic presenteranno Milan-Sparta Praga

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Il tecnico Stefano Pioli ed il centrocampista Rade Krunic, a Milanello, interverranno in conferenza stampa per presentare Milan-Sparta Praga, gara della 2^ giornata del Gruppo H di Europa League. La conferenza di Pioli e Krunic è in programma domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:00. QUESTE LE DICHIARAZIONI DI PIOLI AL TERMINE DI MILAN-ROMA >>>