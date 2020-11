Europa League – Milan-Lille: unici precedenti nel 2006-2007

Europa League, Milan-Lille: ecco gli unici precedenti

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Lille di Europa League. La gara è valida per la 3^ giornata del Gruppo H.

L’ultima ed unica volta che Milan e Lille si sono incrociate in gare ufficiali risale alla stagione 2006-2007. Il 26 settembre 2006, allo stadio ‘Félix-Bollaert‘ di Lens, finì 0-0 nella seconda giornata del Gruppo H, ma questa volta di Champions League. Al ritorno, il 6 dicembre dello stesso anno, a San Siro, si imposero gli ospiti per 0-2 (reti di Peter Odemwingie al 7′ e Abdulkader Keïta al 67′).

Entrambe le squadre, sia il Milan sia il Lille, approdarono agli ottavi della Champions League in quella stagione. Il Diavolo, però, vinse il trofeo in finale (2-1) contro il Liverpool ad Atene grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi. RECUPERI IMPORTANTI PER STEFANO PIOLI IN VISTA DEL MATCH DI DOMANI >>>