Europa League – Milan-Lille 0-1 al 45′: rossoneri sotto all’intervallo

Europa League, Milan-Lille 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a San Siro, il primo tempo di Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco. I francesi sono avanti contro la squadra di Stefano Pioli al termine della prima frazione. Decide un calcio di rigore segnato da Yazici: il turco prima si procura il penalty per una spinta di Romagnoli (forse generoso il fischio dell’arbitro) e poi realizza.

