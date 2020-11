LIVE – Europa League, Milan-Lille 0-0: partita equilibrata

14‘ – Bamba prova una conclusione dai 25 metri, Donnarumma para facilmente.

8′ – Dalot spreca una buona azione di contropiede: crossa lungo dalla destra nella terra di nessuno.

5′ – Le squadre si studiano e non affondano.

1′ – Si parte!

Tutto pronto per Milan-Lille, match valido per il terzo turno del girone H di Europa League. Le squadre sono appena scese in campo.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan e Lille. Vediamo le scelte dei tecnici Stefano Pioli e Christophe Galtier.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández: Tonali, Kessié; Castillejo, Krunić, Brahim Díaz; Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Çalhanoğlu, Hauge, R. Leão, D. Maldini, Rebić. Allenatore: Pioli.

LILLE (4-4-2): Maignan; Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradarić; Ikoné, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Djaló, Fonte, Pied, Reinildo, André, Soumaré, Niasse, Yilmaz, Lihadji, T. Weah. Allenatore: Galtier.

MILAN-LILLE LIVE NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a San Siro, dove, alle ore 21:00, andrà in scena Milan-Lille. La gara è valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Restate con noi per la diretta testuale del match di Milano!

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA