Europa League – Milan, l’ex Donati: “Vi descrivo il Celtic”

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, ha commentato a TMW Radio il sorteggio di Europa League del Milan, che si è tenuto ieri a Nyon.: “Il Celtic ora è una squadra che vuole vincere il decimo titolo di fila in Scozia. Ma anche in Europa vorranno fare bella figura. Quello stadio da grandi emozionI. Il Celtic ha buone individualità, con una buona organizzazione. Ci sono attaccanti che possono fare la differenza, in tutti i reparti”.

Sul Milan: “E’ una squadra giovane ed è bello che ci credano. Si deve lasciare sbagliare i giovani. Non sono state prestazioni ottimali in Europa ma l’importante è vincere. E’ una squadra che deve crescere, poi se togli Ibrahimovic, togli un pezzo importante della squadra. E’ una squadra che può crescere e l’Europa League è importante anche per la crescita dei giovani e del gruppo stesso”.

