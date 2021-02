Europa League, Milan ‘cooperativa del gol’ a San Siro: i numeri / News

Europa League, la curiosità sul Milan a San Siro

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Milan e Stella Rossa, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Stefano Pioli torna a giocare a San Siro, in cui vanta ottimi numeri in termini di gol e giocatori che hanno trovato la gloria. I sette gol realizzati dal Milan in casa, infatti, portano la firma di sei marcatori differenti: l’unico rossonero che ha segnato due reti nel parziale è Brahim Díaz, autore del primo (v Slavia Praga) e dell’ultimo (v Celtic).

Idea Milan per la difesa: costa solo 10 milioni. VAI ALLA NOTIZIA >>>