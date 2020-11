Europa League, Milan-Celtic: rossoneri ai sedicesimi se..

Europa League, verso Milan-Celtic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovedì prossimo il Milan giocherà in casa contro il Celtic il quinto turno del Girone H di Europa League. L’attuale classifica del gruppo dice che al comando c’è il Lille con 8 punti, staccato di un punto il Milan con 7, poi lo Sparta Praga con 6 e infine, già eliminato, il Celtic Glasgow con un solo punto.

Nel prossimo turno, la squadra di Stefano Pioli sarà in campo contro gli scozzesi e potrebbe conquistare matematicamente l’acceso ai sedicesimi con un turno di anticipo. I rossoneri, infatti, passeranno in caso di successo contro il Celtic e la contemporanea non vittoria dello Sparta Praga. Qualora, al contrario, i cechi dovessero vincere in casa del Lille (la classifica sarebbe Milan 10, Sparta 9 e Lille 8), allora sarebbe necessario l’ultimo turno per sancire la classifica definitiva. L’ultima giornata il Milan sarà di scena a Praga, mentre il Celtic ospiterà il Lille.

