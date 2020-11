Montolivo: “Locatelli liquidato malamente dal Milan. Pioli? Bene la conferma”

L’intervista di Montolivo al Corriere dello Sport

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha criticato il Milan per aver ceduto frettolosamente Manuel Locatelli: “Mi è dispiaciuto quando è stato liquidato malamente, eravamo compagni di tavolo: fui anche io a consigliargli l’esperienza al Sassuolo. Sta crescendo in maniera esponenziale”.

L’ex calciatore ha anche sottolineato che il Diavolo non è sufficientemente attrezzato per vincere il campionato, però può puntare a fare ritorno in Champions League: “Lo Scudetto sarebbe una sorpresa per tutti, non è una squadra costruita per lottare per questo traguardo, la favorita resta sempre la Juventus. Credo piuttosto a una qualificazione in Champions”.

Montolivo ha poi parlato di Stefano Pioli che in estate era stato vicino all’esonero: “Persona di buon senso, mette ogni calciatore al proprio posto e lo fa rendere al meglio. Quando sembrava vicino all’addio, tra me e me dicevo non si sarebbe dovuto cambiare ancora. Per fortuna è stato confermato e i benefici si sono raccolti. Il primo posto è figlio di questa decisione”.

