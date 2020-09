Europa League – Milan-Bodø/Glimt 2-1 al 45′: rimonta rossonera

Europa League, Milan-Bodø/Glimt: il risultato del primo tempo

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – È terminato da pochi istanti, a San Siro, il primo tempo di Milan-Bodø/Glimt. La gara, come noto, è valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Partita che si accende fin dai primi minuti con gli ospiti norvegesi che passano dopo un quarto d’ora con Junker che anticipa Gabbia e fa secco Donnarumma col mancino. La risposta rossonera arriva subito con Calhanoglu che realizza con un perfetto mancino dal limite dell’area. La rimonta, dopo una serie di occasioni pericolose dei rossoneri, si completa alla mezz’ora con la rete a porta vuota di Lorenzo Colombo, che realizza al suo debutto da titolare in prima squadra. All’intervallo è 2-1 per la formazione di Stefano Pioli.

