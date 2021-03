Europa League, Manchester United-Milan: tocca ancora a Leao | News

Leao titolare in Manchester United-Milan

Manchester United – Milan, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League andrà in scena giovedì alle 18.55 all’Old Trafford. Il Milan, in piena emergenza infortuni, sarà costretta a rinunciare a giocatori come Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer. Con Rebic in dubbio per la gara europea, il peso dell’attacco andrà ancora una volta sulle spalle di Rafael Leao. Proprio l’attaccante portoghese, il quale non sta passando un gran momento dal punto di vista realizzativo, potrebbe essere la spina sul fianco per la difesa dei Red Devils. Con la sua velocità e la sua imprevedibilità, potrebbe mettere realmente in difficoltà Maguire e i suoi compagni di reparto.

Tutto ciò dipende dal suo atteggiamento in campo e dal modo in cui entrerà sul terreno di gioco. Tutto l'ambiente rossonero sa che tipo di giocatore si tratti e Pioli confida molto nelle sue capacità. Ecco, dunque, che il numero 17 rossonero dovrà ritrovare sé stesso e disputare una grande partita proprio in quest'occasione potrebbe essere il modo per rilanciarsi. Il gol manca dal lontano nove gennaio e in Europa League ha solamente fatto un gol in sette presenze. Sette, come il numero di maglia del suo idolo Cristiano Ronaldo che dalle parti di Manchester qualcosina l'ha fatta. Adesso tocca a Rafael Leao trascinare i suoi compagni verso la vittoria.