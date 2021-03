Europa League, Manchester United-Milan: la probabile formazione dei Red Devils

I probabili 11 del Manchester United contro il Milan

Manchester United – Milan, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, andrà in scesa giovedì alle 18.55 all’Old Trafford. L’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, pare che dovrà fare a meno di Luke Shaw e Marcus Rashford, usciti malconci dal campo dell’Etihad Stadium nell’ultimo match contro il Manchester City. Ecco, dunque, i probabili undici che scenderanno in campo per la gara contro i rossoneri.

4-2-3-1: Henderson; Wan Bissaka – Bailly – Maguire – Telles; Matic – Fred; James – Bruno Fernandes – Martial; Greenwood.

Intanto Maldini pensa a Diego Costa come prossimo rinforzo per l’attacco.