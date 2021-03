Europa League, Manchester United-Milan: conferenza Pioli e Tomori | PM

Manchester United-Milan : l’ora della conferenza di Pioli

Manca sempre meno a giovedì sera, quando all'Old Trafford si giocherà Manchester United-Milan, gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Domani sarà giornata di vigilia e, come di consueto, ci sarà la conferenza stampa pre partita. Insieme all'allenatore rossonero Stefano Pioli ci sarà Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997. Il numero 23 rossonero è in ballottaggio con gli altri due compagni per un posto da titolare. La conferenza stampa sarà alle ore 14:00 e sarà, come sempre, visibile sui canali ufficiali rossoneri.