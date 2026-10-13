In occasione della sfida contro il Milan in Europa League di giovedì 15 ottobre, che si giocherà alle 18:45 e che sarà valida per il secondo turno di League Phase, il RB Salisburgo ha deciso di omaggiare i rossoneri con un iniziativa in collaborazione con tre pizzerie della città austriaca, che ospiterà la partita.

L'iniziativa 'tricolore' del RB Salisburgo per onorare la sfida contro il Milan: "La nostra sfida contro il Milan, in programma giovedì 15 ottobre alle 18:45, promette di essere all'insegna del gusto italiano. Insieme a tre pizzerie selezionate di Salisburgo, lanciamo una promozione speciale valida in tutta la città: chiunque ordini una pizza da asporto prima del grande derby europeo potrà usufruire di un'offerta per la partita casalinga. Da oggi fino al 14 ottobre saranno disponibili 5.000 scatole per pizza dal design esclusivo, personalizzate con il nostro marchio UEFA Europa League. Oltre a contenere le migliori pizze della città, ogni scatola offre un'offerta speciale per la tua visita allo stadio. Troverai un codice promozionale speciale sulla parte superiore di ogni scatola. Questo codice ti dà diritto a uno sconto del 10% sul biglietto per la partita contro i rossoneri, ma non è tutto: ogni tifoso che acquista un biglietto utilizzando questo codice parteciperà automaticamente all'estrazione di un esclusivo upgrade VIP per il giorno della partita. Inoltre, Red Bull Austria offre una lattina di Red Bull in omaggio con ogni pizza da asporto promozionale".

Il Milan affronterà una squadra diversa dall'ultima volta; l'ultimo confronto con la formazione austriaca è datato 2 novembre 2022, impietoso 4-0 per i rossoneri; dall'ultimo incontro, sono cambiati tutti gli undici giocatori per il Salisburgo. Gli austriaci hanno raccolto 3 punti nella prima giornata di fase campionato di Europa League ai danni del Levski Sofia; in Austrian Bundesliga invece si collocano al momento al secondo posto, con soli 4 gol subiti in 8 partite. Sarà difficile per una squadra come il Milan, che non ha ancora trovato fluidità in attacco, segnare alla Red Bull Arena, che in questo inizio di stagione ha visto andare in gol gli avversari per sole 2 volte.

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Al di là del risultato, sicuramente i tifosi austriaci avranno un bel ricordo della partita, del Milan e dell'Italia grazie alla promozione del Salisburgo e al sapore della pizza.