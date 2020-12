Europa League, il girone del Milan: il Lille vince in rimonta e resta primo

Europa League girone H: la situazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vittorie analoghe per Milan e Lille, le due squadre del girone H già qualificate ai sedicesimi di Europa League. Mentre i rossoneri completavano la rimonta contro il Celtic, i francesi si trovavano sotto al 71′ con l’uomo in più. Al minuto 77′ il doppio cambio decisivo: dentro Burak Yilmaz e Timothy Weah. Il turco, nel giro di 4 minuti, ha ribaltato completamente il match grazie ad una doppietta che ha permesso ai suoi di rimanere in testa al girone. Le due squadre si giocheranno il primo posto nell’ultimo turno. Maldini prende tempo sulla questione rinnovi: ecco le sue parole >>>