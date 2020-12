Mercato Milan – Maldini: “Rinnovi? Nessuna novità, non abbiamo fretta”

Mercato Milan, Maldini tranquillo sui rinnovi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Milan-Celtic. Le dichiarazioni sui rinnovi e non solo riportate da 'La Gazzetta dello Sport': "Lo scudetto? Ibrahimovic ti spinge ad arrivare a risultati che sembrano impossibili. Sui rinnovi nessuna novità. Verranno fissati appuntamenti, ma non cc'è fretta. I contatti sono continui, va solo trovato il giusto momento per chiudere".