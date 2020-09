Europa League, i possibili avversari del Milan nei playoff

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan bagna la stagione 2020/2021 nel migliore dei modi, battendo per 2-0 lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Adesso per i rossoneri ci sono i norvegesi del Bodø Glimt, da affrontare a San Siro giovedì prossimo. Qualora la squadra di Stefano Pioli dovesse superare anche questo ostacolo, non sarebbe ancora qualificata ai gironi, ma ci sarà da affrontare il playoff prima di entrare definitivamente nella competizione.

Oggi a Nyon, alle ore 14, ci sarà proprio il sorteggio del playoff di Europa League, Questa mattina si è svolto un pre-sorteggio che ha decretato la possibile avversaria del Milan. Buone notizie per i rossoneri, che hanno evitato squadre più quotate come Tottenham, Galatasaray, Sporting Lisbona, PSV Eindhoven e Wolfsburg. Ecco chi potrebbe pescare il Milan, Bodø Glimt permettendo ovviamente:

– Basel (SUI)-Anorthosis (CYP)

– Viktoria Plzeň (CZE) / SønderjyskE (DEN)

– Beşiktaş (TUR) / Rio Ave (POR)

