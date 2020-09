Shamrock Rovers-Milan 0-2: gol e highlights del match (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Inizia nel migliore dei modi la stagione del Milan, che batte lo Shamrock Rovers con ai gol di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Un match partito a rilento per i rossoneri, che però sono usciti pian piano grazie alle qualità superiori dei singoli. Adesso ci sarà da affrontare i norvegesi del Bodø Glimt, nella sfida valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Vi siete persi tutti i gol e le azioni salienti di ieri sera? Eccoli nel dettaglio in questo video!

