Europa League, Celtic-Milan: rossoneri in partenza verso la Scozia

Celtic-Milan, rossoneri in partenza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di Europa League per il Milan che, domani sera alle ore 21, affronterà il Celtic. Dopo il derby contro l’Inter vinto in campionato, i rossoneri tornano dunque nella competizione europea dopo un anno di purgatorio. Come mostrato dalle telecamere di ‘Sky Sport’, posizionate all’aeroporto della Malpensa, la squadra è in partenza alla volta da Glasgow, che ospiterà l’esordio rossonero in Europa.

L’EX DIEGO LAXALT HA PARLATO DEL MATCH CONTRO IL MILAN >>>