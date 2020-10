Europa League, Celtic-Milan, Laxalt: “Partita difficile. Sugli ex compagni…”

Celtic-Milan, parla l’ex Laxalt

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Diego Laxalt, esterno del Celtic con un passato al Milan, ha parlato del match contro la sua ex squadra in Europa League. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

Sulla partita: “Sarà una partita complicata, e sarà molto difficile. Mi aspetto una partita aggressiva, sarà bella”.

Sul passaggio al Celtic: “Per me è una grande opportunità. Sto facendo il massimo per aiutare la squadra e arriverà il mio momento. Spero di aiutare la squadra”.

Sulla sconfitta contro i Rangers: “Sicuramente fa male come ogni sconfitta e ovviamente un po’ di più dopo il derby. Abbiamo una grande chance per ribaltare la situazione. Dobbiamo essere pronti, positivi e fiduciosi. Io li conosco, sono stato con loro, basta vedere le partite per vedere che stanno arrivano da un grande momento e quindi dovremo fare il nostro meglio per vincere”.

Sui punti deboli del Milan: “Ogni squadra ha delle debolezze, ma dobbiamo pensare a noi. Abbiamo preparato la partita seguendo il mister. Non devo essere io a indicare come giocare la partita, dobbiamo seguire lui”.

Sugli ex compagni di squadra: “Se sarà strano giocare contro i miei amici? Ora la sto preparando come una partita normale, tra qualche giorno potrò rivelare quali siano state le mie emozioni”.

