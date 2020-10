Europa League – Celtic-Milan, Laxalt: “Mi sto preparando al meglio”

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato alcune dichiarazioni di Diego Laxalt, terzino del Celtic e ex giocatore del Milan, che ha parlato in conferenza stampa.

“Mi sto preparando su ogni dettaglio. Voglio avere continuità, giocare il più possibile e aiutare la squadra.Non devo dire io i segreti del Milan a gente preparata come i dirigenti del Celtic. Se sarà strano giocare contro i miei amici? Ora la sto preparando come una partita normale, tra qualche giorno potrò rivelare quali siano state le mie emozioni”.

