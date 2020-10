Europa League – Celtic-Milan 1-3, Pioli: “Ibra importante. Abbiamo dei valori”

Europa League, Celtic-Milan 1-3: il commento di Pioli

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato a ‘Sport Mediaset‘ l’esito di Celtic-Milan 1-3 in Europa League. Queste le dichiarazioni di Pioli: “Turnover? Sono contento, ma ero sicuro che tutti i ragazzi fossero disponibili e pronti per giocare. Abbiamo buone qualità e dei principi di gioco che tutti conoscono. Non è così determinante giocare sempre con gli stessi giocatori. Zlatan Ibrahimović? Tutti sanno l’importanza di Zlatan e lui sente questa responsabilità, e quindi è molto disponibile nei confronti di tutti. La squadra? Il Milan deve guardare con fiducia al futuro perché stiamo dimostrando di avere dei valori. Dobbiamo continuare a giocare bene e a sacrificarci. So di avere a disposizione quello che volevo e quello che avevo chiesto alla società, cioè avere a disposizione più di 12-13 titolari”. MERCATO MILAN, PIOLI CHIEDE RINFORZI: IL PUNTO >>>