Europa League, avversario Milan: Lille sconfitto dal Brest 3-2

LIGUE1: LILLE SCONFITTO DAL BREST 3-2

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalla vittoria per 3-0 a San Siro in Europa League contro il Milan nella serata di giovedì, alla sconfitta in campionato sul campo del Brest. Brutta domenica per il Lille, che nel decimo turno di Ligue1 non è certo riuscito a cullare l’entusiasmo post impresa del Meazza. Allo “Stade Francis-Le Blé” non è bastato neanche un sempre ispiratissimo Yazici, autore di un gol su rigore al 48′ e di un assist per Yilmaz al 57′, visto che nel primo tempo i padroni di casa avevano dilagato con Pierre-Gabriel al 15′, Perraud al 19′ e Cardona al 42′. Lille sempre al secondo posto in classifica, ma ora il distacco dalla capolista PSG aumenta a 5 punti.

