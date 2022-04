Europa League, Atalanta eliminata: passa il Lipsia, ma quel rigore…

Finisce ai quarti l'avventura dell'Atalanta in Europa League. Il Lipsia passa con uno splendido Nkunku, ma quel rigore non fischiato alla Dea...

Termina ai Quarti di Finale l'avventura dell'Atalanta in Europa League. La Dea, dopo l'1-1 dell'andata in Germania, perde 2-0 al 'Gewiss Stadium' sotto i colpi del solito, straordinario Cristopher Nkunku. Il calciatore del Lipsia segna un gol per tempo, ma nel mezzo c'è da segnalare un episodio che farà discutere e non poco. Sulla punizione dal limite di Ruslan Malinovskyi, Dani Olmo allarga il compasso e colpisce la palla, chiaramente, con il braccio destro in area di rigore.