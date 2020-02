Europa League, André Silva regala la qualificazione all’Eintracht Francoforte

ULTIME NEWS – Lo scambio tra André Silva e Ante Rebic pare stia dando i suoi frutti sia al Milan che all’Eintracht Francoforte. Se il croato non smette più di segnare da gennaio a questa parte, il portoghese questa sera è stato decisivo in Europa League. Nel match tra i tedeschi e il Red Bull Salisburgo, l’attaccante di proprietà del Milan ha letteralmente trascinato la sua squadra con una doppietta fondamentale. Il match, terminato 2-2, ha permesso ai tedeschi di staccare il pass per gli Ottavi di Europa League, visto l’1-1 dell’andata in casa degli austriaci. Intanto una squadra turca spinge per il ritorno in patria di Hakan Calhanoglu, continua a leggere >>>

