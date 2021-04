Europa League, Ajax-Roma 1-2: impresa giallorossa in Olanda / News

Vittoria importantissima per la Roma, che batte l'Ajax in trasferta per 2-1 nel match d'andata de Quarti di finale di Europa League

Renato Panno

Roma corsara ad Amsterdam. La squadra di Paulo Fonseca compie l'impresa battendo l'Ajax nel match d'andata dei Quarti di Finale di Europa League. Una partita in cui succede di tutto: al 39' del primo tempo è Davy Klaassen a portare in vantaggio i padroni di casa, che rischiano di chiudere definitivamente i giochi al 53', ma Dusan Tadic sbaglia un rigore calciato direttamente sulle mani di Pau Lopez. A questo punto cambia l'inerzia della gara, con la Roma che pareggia i conti grazie al gol di Lorenzo Pellegrini. Nel finale, poi, il gol vittoria di Roger Ibanez, che assicura ai giallorossi un bel vantaggio in vista del ritorno allo stadio 'Olimpico'. La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia