Dove vedere i sorteggi dei playoff di Europa League: Sky o DAZN?

La certezza è che Roma e Milan, per questo turno di Europa League ( 15 e 22 febbraio 2024 ) non potranno incontrarsi . Il Diavolo, dall'urna di Nyon, può pescare una tra Friburgo, Olympique Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes e Qarabağ .

La Roma, invece, può trovare sul proprio cammino una tra Galatasaray, Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys e Shakhtar Donetsk . La terza squadra italiana presente nel torneo, l' Atalanta di Gian Piero Gasperini , si è già qualificata per gli ottavi di finale avendo vinto il proprio girone eliminatorio. Pertanto, non è interessata da questo sorteggio.

Ma dove vedere - in diretta - i sorteggi dei playoff di Europa League? L'evento andrà in diretta tv su 'Sky' (sarà possibile seguirlo, in live streaming, anche su 'Sky Go' e su 'NOW'), ma anche su 'DAZN' e sul sito ufficiale della UEFA. Oltre che, naturalmente, in diretta testuale con noi di 'PianetaMilan.it'.