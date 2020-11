Cecchi: “Europa League? Milan, Napoli e Roma posso arrivare in fondo”

Dove possono arrivare le italiane in Europa League?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Cecchi, opinionista e scrittore, ha parlato del cammino delle squadre italiane in Europa League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Europa League? Milan, Napoli e Roma hanno tutte le caratteristiche per arrivare in fondo. Dipenderà con quanto impegno affronteranno la competizione europea”.

IL LILLE DEVE DARE 117 MILIONI AL FONDO ELLIOTT! ECCO LA CURIOSITA’ >>>