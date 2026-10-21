Il countdown per la sfida continentale è iniziato: domani sera, alle ore 21:00, il Milan sarà ospite del Bournemouth al Vitality Stadium per la terza giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. La giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, segna la cruciale vigilia del match, caratterizzata dalle rifiniture sul campo e dalle dichiarazioni dei protagonisti. Il tecnico rossonero Rúben Amorim e l'allenatore delle Cherries, Marco Rose, sveleranno le ultime mosse nelle rispettive conferenze stampa.

Il programma del Bournemouth: gli orari di Marco Rose e della rifinitura

La vigilia del Milan: l'agenda di Rúben Amorim e la partenza per l'Inghilterra

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Segui la vigilia di Europa League in diretta su PianetaMilan.it

I padroni di casa inglesi apriranno le attività media a metà giornata. L'allenatore del Bournemouth, Marco Rose, interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa delalle ore 12:00 locali (le ore 13:00 in Italia), affiancato da un calciatore della rosa per analizzare le insidie della sfida contro il Diavolo. Successivamente, alle ore 14:00 locali (le 15:00 italiane), la squadra britannica scenderà sui campi del proprio centro sportivo per svolgere la consueta sessione di allenamento di rifinitura, utile a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.Il programma dei rossoneri si preannuncia particolarmente intenso e strutturato fin dal mattino. La squadra si ritroverà alle ore 11:15 presso il centro sportivo dia Carnago (VA) per l'ultimo allenamento di rifinitura prima del match. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, il gruppo lascerà l'Italia con un volo charter diretto nel Regno Unito. Il momento più atteso dai media è fissato per le ore 18:15 locali (le 19:15 in Italia), quando Rúben Amorim prenderà la parola in conferenza stampa al Vitality Stadium. Al suo fianco ci sarà l'inglese, pronto a presentare i temi tattici di una delle trasferte più complesse del cammino europeo del Milan.La redazione diseguirà l'intera giornata di vigilia minuto per minuto, fornendo aggiornamenti in tempo reale da Carnago e dall'Inghilterra. Sulle nostre pagine potrete trovare i contributi video, le immagini degli allenamenti e, a partire dalle ore 19:15, ilcon tutte le dichiarazioni integrali di Rúben Amorim e Ruben Loftus-Cheek in diretta dal Vitality Stadium.