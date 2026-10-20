Quando giocano le italiane Milan e Juventus in Europa League? Ecco il calendario della League Phase

In vista del match della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 tra Bournemouth e Milan, in programma giovedì 22 ottobre 2026 alle 20:00 ora locale (le ore 21:00 in Italia) presso il Vitality Stadium, è stata rilasciata la Guida del Tifoso ufficiale per i sostenitori rossoneri in trasferta. Questo vademecum raccoglie tutte le informazioni logistiche essenziali, le disposizioni di sicurezza delle autorità del Dorset e le indicazioni pratiche fornite dallo SLO (Supporter Liaison Officer, il delegato ai rapporti con la tifoseria) del Milan per garantire una gestione ottimale dell'evento sportivo.

Il Vitality Stadium e il Settore Ospiti

Ingresso sostenitori ospiti : contrassegnato come "Visiting Supporters".

: contrassegnato come "Visiting Supporters". Settori dedicati : Blocco 24 e Blocco 24 C, con una capienza totale riservata di 632 posti coperti.

: Blocco 24 e Blocco 24 C, con una capienza totale riservata di 632 posti coperti. Prezzo del biglietto : € 36,00.

: € 36,00. Trattenuta di sicurezza (Hold Back): al termine della partita è previsto il consueto stazionamento nel settore per circa 30 minuti prima del deflusso.

Meeting Point e ritiro dei biglietti (Voucher Exchange)

Il Vitality Stadium, storicamente noto come ' Dean Court ' e situato all'interno di Kings Park, ha una capienza complessiva di 11.286 spettatori. L'apertura dei cancelli è fissata per le ore 18:00 locali (due ore prima del calcio d'inizio), salvo diverse indicazioni dell'ultimo minuto da parte delle autorità.Il punto di ritrovo ufficiale per la tifoseria milanista è stabilito presso(207-215 Old Christchurch Road, Bournemouth, BH1 1JZ). La struttura rimarrà aperta fin dalla mattina del match in un'area ricca di servizi di ristorazione.

Le operazioni di conversione dei voucher in biglietti fisici avverranno invece in una sede separata, ovvero al The NICI Bournemouth Hotel (W Hill Road, Bournemouth). Lo sportello sarà attivo esclusivamente il giorno della partita, dalle ore 11:00 fino alle ore 19:00 locali.

Come raggiungere lo stadio e informazioni sui parcheggi

Dal Meeting Point è consigliabile muoversi con i trasporti pubblici: la rotta suggerita prevede lo spostamento in treno dalla stazione centrale di Bournemouth fino alla fermata di. Da quest'ultima inizierà il percorso pedonale guidato () attraverso i viali di Kings Park, distante circa 1,6 km (15 minuti a piedi) dall'impianto. Si segnala che la stazione di Pokesdown non è attualmente accessibile alle persone in sedia a rotelle; l'alternativa accessibile rimane la stazione centrale di Bournemouth, che dista però circa 30 minuti a piedi dal Vitality Stadium.

Per chi viaggia in automobile, l'indirizzo di riferimento dello stadio è Dean Court, Kings Park, BH7 7AF. È disponibile un parcheggio gratuito da circa 200 posti (di cui 3 per disabili) presso l'Avonbourne Academies (ex Harewood College), situato in Harewood Avenue, a 10 minuti a piedi dai tornelli. Trattandosi di un match infrasettimanale, i cancelli del parcheggio apriranno un'ora e 45 minuti prima del fischio d'inizio.

Allerta trasporti: l'avviso restrittivo della Polizia per il rientro a Londra

Regolamento dell'impianto e oggetti proibiti

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Alcolici, lattine, bicchieri e bottiglie di vetro, borracce solide o fiaschette.

Contenitori di vetro (inclusi flaconi di profumo).

Borse di grandi dimensioni o valigie (comprese le borse da cabina).

Ombrelli, aste, pali o bastoni (inclusi i selfie-stick).

Apparecchiature di registrazione video professionali e fotocamere con grandi obiettivi.

Trombette da stadio ( Air Horns ) e strumenti musicali, salvo preventiva autorizzazione del club.

) e strumenti musicali, salvo preventiva autorizzazione del club. Bandiere o striscioni di dimensioni superiori a 2m x 1m, o che presentino messaggi di natura offensiva o politica.

Passeggini o carrozzine.

Puntatori laser, attrezzi da lavoro, sostanze infiammabili, bombolette di gas, fumogeni o fuochi d'artificio.

Contatti utili e assistenza SLO AC Milan

E-mail di contatto : slo@acmilan.com

: slo@acmilan.com Canale di emergenza WhatsApp : +39 338 627 5753

: +39 338 627 5753 Numero unico di emergenza locale : 112

: 112 Presidio ospedaliero di riferimento : The Royal Bournemouth Hospital

: The Royal Bournemouth Hospital Consolato Italiano di supporto: +44 (0) 745 4681394

La Polizia di Bournemouth ha emesso una nota di fondamentale importanza per tutti i tifosi che prevedono di rientrare a Londra nella stessa notte del match. A causa di programmati lavori di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria britannica,. In via del tutto eccezionale, il convoglio prolungherà la propria corsa fino alla stazione terminale di, saltando il capolinea precedentemente previsto a Woking. Si raccomanda la massima puntualità nel deflusso per non perdere l'ultima coincidenza.Il Vitality Stadium adotta una politica di totale rigidità rispetto agli standard di sicurezza del calcio inglese. All'interno di tutto il perimetro della struttura vige il, esteso anche a sigarette elettroniche e vaporizzatori. I controlli ai varchi d'accesso verificheranno il divieto d'introduzione per i seguenti oggetti:Per qualsiasi emergenza o necessità di supporto in loco, i sostenitori rossoneri potranno fare riferimento al team dellodelpresente a Bournemouth, coordinato dal referente sul posto