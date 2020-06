Verso Juventus-Milan: possibile chance dal 1′ per Laxalt

MILAN NEWS – Stefano Pioli sta iniziando a preparare il match di settimana prossima contro la Juventus, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Complice l’assenza di Theo Hernandez per squalifica e la non perfetta forma fisica di Andrea Conti, è possibile che venga data una chance dal 1′ a Diego Laxalt, rientrato alla base a gennaio dopo il prestito di 6 mesi al Torino.

Nel caso in cui Conti dovesse farcela, allora sull’out di sinistra sarebbe ballottaggio serrato tra l’uruguayano e Davide Calabria, che potrebbe essere adattato sulla corsia mancina. Assente certo Léo Duarte: ecco quanto starà fuori>>>

