Verso Juventus-Milan, Pioli ha scelto l’11 da schierare: Leao in panchina

MILAN NEWS – In vista della gara di venerdì sera contro la Juventus di Coppa Italia, Stefano Pioli ha deciso l’11 che schiererà dal 1′ contro la compagine bianconera. Sciolti i dubbi relativi agli uomini che scenderanno in campo, il tecnico emiliano deve ancora decidere se li schiererà con il collaudato 4-2-3-1 oppure passerà al più coperto 4-3-2-1. Questa la probabile formazione scelta per affrontare la corazzata di Maurizio Sarri.

Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessie; Bonaventura, Calhanoglu, Paquetà; Rebic. All. Pioli.

Panchina, dunque, per Rafael Leao che oggi spegne 21 candeline. Il portoghese sarà un’arma importante da sfruttare a gara in corso. Intanto, ecco il piano sul mercato per arrivare a Luka Jovic>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓