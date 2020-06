Calciomercato Milan – Il piano per arrivare a Jovic: contatti con l’agente

MERCATO MILAN – Come riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, ecco il piano dei rossoneri per arrivare a Luka Jovic del Real Madrid. “Contatti nelle ultime ore tra Fali Ramadani e il Milan: ribadita la volontà di Ante Rebic di restare a Milano, mentre per Luka Jovic i rossoneri studiano un prestito biennale con diritto di riscatto dal Real Madrid anche se l’alto ingaggio del serbo resta un problema…”, ha dichiarato Schira.

L’attaccante serbo, infatti, percepisce oltre 5 milioni di euro a stagione e difficilmente accetterà una importante riduzione del proprio ingaggio. Lui vuole lasciare i Blancos – è in rottura con l’ambiente – ma alle sue condizioni. E nel frattempo si è fatto avanti l’Arsenal che al Real Madrid potrebbe proporre il cartellino di Aubameyang come contropartita tecnica.

