Verso Juventus-Milan, Maldini: “Voglia di provarci con i giovani. Su Pioli …”

MILAN NEWS – Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ a pochi minuti da Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Queste le dichiarazioni di Maldini:

Sul ricominciare a giocare: “Il primo pensiero va alle persone che purtroppo sono mancate per la pandemia. Questo è l’inizio della normalità di un Paese che ha sofferto tanto”.

Su come ha vissuto il coronavirus: “Un po’ incosciente, perché non si sapeva tanto. Grazie a Dio i sintomi non erano così gravi da essere ricoverato, ma c’era tanta incertezza”.

Sulla partita di stasera: “È uno dei nostri due obiettivi: abbiamo fatto una gran partita, ormai tanto tempo fa, in casa della Juventus. Abbiamo voglia di provarci: abbiamo una panchina giovane, una squadra giovane ma vogliamo provare ad andare in finale”.

Sul futuro di Stefano Pioli: “Sono discorsi che si faranno strada facendo, non si decide nulla oggi: solo chi andrà in finale tra Juventus e Milan”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA BIANCONERI E ROSSONERI, CLICCA QUI >>>