Coppa Italia – Juventus-Milan, le formazioni ufficiali di Sarri e Pioli

MILAN NEWS – A distanza di tre mesi torna il calcio giocato. E lo fa con il botto, con Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00. Si parte dall’1-1 dell’andata a ‘San Siro‘, fissato dalle reti di Ante Rebić per il Diavolo e dal rigore, in pieno recupero, di Cristiano Ronaldo per la ‘Vecchia Signora‘.

Maurizio Sarri e Stefano Pioli, tecnici di Juventus e Milan, hanno scelto le formazioni ufficiali con cui si scenderà tra poco in campo per cercare di dare un calcio, in tutti i sensi, al coronavirus e con le quali le due contendenti cercheranno di strappare il pass per la finale dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma, in programma mercoledì 17 giugno.

Queste, dunque, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan di questa sera!

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczęsny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Khedira, Rabiot, Muratore, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Paquetá, Çalhanoglu; Rebić. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunić, Saelemaekers, D. Maldini, Olzer, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

