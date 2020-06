Verso Juventus-Milan, Kjaer: “Faremo una partita importante”

MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ a pochi minuti da Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Queste le dichiarazioni di Kjaer:

Su come ha passato questi mesi: “Periodo molto particolare per tutti, soprattutto in Italia dove abbiamo sofferto tanto. Periodo molto difficile, anche da spiegare. Abbiamo giocato contro il Genoa senza i tifosi ed è stato strano, ma ora è così e andiamo avanti”.

Su come sta il Milan fisicamente: “Stiamo bene, abbiamo fatto tanti allenamenti. Ma tra allenamento e giocare a calcio c’è differenza, ma sono convinto che stiamo molto bene”.

Su come si è preparata la squadra mentalmente: "Mancano tre giocatori importanti, sarebbe stato meglio se fossero stati disponibile. Mentalmente e fisicamente non ho nessun dubbio che siamo dove dobbiamo essere e sono convinto che stasera faremo una partita importante e faremo di tutto per superare questa semifinale".