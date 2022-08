Sassuolo, furia Berardi dopo il KO col Modena: insegue un tifoso (Video)

Brutto episodio con protagonista l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi al termine della gara contro il Modena di Coppa Italia. I neroverdi hanno abbandonato la competizione per via del KO ad opera dei Canarini, neopromossi in Serie B (3-2 il finale). Una cocente sconfitta, visto che si trattava anche di un derby.