Paganin: “Milan mancato completamente, il Bologna ha vinto meritatamente”

Daniele Triolo Redattore 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 10:42)

Massimo Paganin, ex difensore in Serie A e oggi opinionista sportivo, ha parlato a 'Mediaset' della sconfitta del Milan contro il Bologna in finale di Coppa Italia: ecco le sue dichiarazioni.

"Il Milan mi è sembrato più schiacciato dalla pressione e non ha reagito. Non c'è stata la reazione che tutti ci saremmo aspettati. Il Bologna ha dimostrato grande organizzazione, non si è chiusa in difesa, ma ha difeso aggredendo alto. Il Milan è mancato completamente e il Bologna ha vinto meritatamente".