Minuto di silenzio a San Siro: il Milan si stringe al Bari per la tragedia di Elliot

In occasione della sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma domenica a San Siro, verrà reso omaggio al piccolo Elliot Verreth
In occasione della sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma domenica sera a San Siro, verrà reso un toccante omaggio alla memoria del piccolo Elliot Verreth, figlio del centrocampista biancorosso Matthias.

Come comunicato ufficialmente dal club pugliese, prima del fischio d'inizio (ore 21:15) verrà osservato un minuto di raccoglimento. Inoltre, entrambe le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio, per esprimere vicinanza e cordoglio a Matthias e alla sua famiglia, colpiti da un tragico lutto nelle scorse settimane.

Il comunicato del Bari: "In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, in programma al 'G. Meazza' di Milano domenica 17 agosto, prima del calcio d'inizio, previsto per le 21:15, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all'affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia"

