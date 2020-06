Milan, vincere la Coppa Italia ti fa guadagnare 20 milioni

MILAN NEWS – Come ha analizzato questa mattina la Gazzetta dello Sport, se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia incasserebbe una ventina di milioni circa. L’incasso sarebbe suddiviso in questa maniera: 5,3 milioni come premio per la vincitrice della competizione più altri 3,3 o 2 per il gettone derivante dalla Supercoppa Italiana. La cifra varia a seconda di dove si disputerà la finale, in Arabia Saudita o no. Infine, nel caso dei rossoneri ci sarebbero i proventi derivanti dalla qualificazione in Europa League: 12-15 milioni tra bonus partecipazione e market pool delle italiane. Un bottino complessivo, appunto, di circa una ventina di milioni. Intanto, rivoluzione difensiva in vista per il nuovo Milan targato Rangnick: ecco chi rimane e chi parte>>>

