Milan, vigilia di derby: il programma di oggi a Milanello

ULTIME NOTIZIE INTER MILAN – Il Milan si prepara alla gara di domani contro l’Inter, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il programma di oggi a Milanello prevede una sola seduta mattutina per la squadra di mister Pioli che per il match di domani sera recupererà certamente Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers, squalificati nell’ultimo turno di campionato. Da valutare Pierre Kalulu: queste le sue condizioni dopo l’infortunio di sabato.

Calciomercato Milan, in vista uno scambio con la Juventus? Vai alla news >>>