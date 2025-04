Milan, tre derby contro l’Inter vinti in stagione: è successo altre due volte

Tre derby vinti su cinque per il Milan in stagione

Una statistica interessante? Il Milan ha vinto tre derby in una singola stagione considerando tutte le competizioni per la terza volta nella sua storia, dopo la stagione 2004-2005 e quella 1971-1972. In quest'annata, infatti, sono arrivati vittoria (1-2) e pareggio (1-1) in campionato, pareggio (1-1) e vittoria (0-3) in Coppa Italia e vittoria nella finale della Supercoppa Italiana (2-3).