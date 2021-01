Milan-Torino, Meité in tribuna: indizio di mercato? / Coppa Italia News

Milan-Torino, Meité nemmeno in panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soualiho Meité sempre più sul mercato. In occasione di Milan-Torino di questa sera, il centrocampista ex Monaco è stato convocato, ma spedito in tribuna da Marco Giampaolo. L’ex allenatore rossonero non ha sfruttato il suo impiego nemmeno in una partita in cui c’era assoluto bisogno di turnover visti i tanti impegni ravvicinati. Ormai rimangono pochi dubbi, con il Milan che rimane una seria candidata per acquistare il centrocampista francese di origini ivoriane. Crisi Inter, Zazzaroni: “Il club è vicino al default”. VAI ALLA NOTIZIA >>>