Milan-Torino, biglietti a ruba: record di vendite | PM NEWS

Sale la febbre per la Coppa Italia. Il Milan giocherà domani a San Siro contro il Torino per un posto ai quarti di finale della competizione. Lo stadio sarà gremito e ricco di tifosi pronti a sostenere la squadra. Come appreso dalla nostra redazione è record di vendite per un ottavo di Coppa Italia rossonero: circa 60mila tagliandi venduti per Milan-Torino, tra abbonati e biglietti singoli.